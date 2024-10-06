Ребят, вы уж, конечно, не обессудьте за такую тематику. Может, решите, что я мизантроп, для остроты приправленный некоторой нетолерантностью)) Да нет, я - нормальный человек.
А вы записались на приём к терапевту Аль-Тавил Заин Алабдин Али Ахмед Абдуллаху?
Комментарии
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Сергей Кочегаров
А может этот Аль Таил Заил Маил ибн Сулейха Абдулла - знаменитый Абу́ Али́ Хусе́йн ибн Абдулла́х ибн аль-Хаса́н ибн Али́ ибн Си́на т.е. Авиценна - врач-странник? Сегодня он в России, а будете притеснять - уйдёт в свой кишлак...
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12 час.
Невидимка Невидимка
Зачем это бардак в России, вероятно правительству все равно кто лечит в России и как.
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10 час.
Алекс Сэм
Устал я от черно#опых в родном Подмосковье.
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6 час.
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