Иран атаковал базу США в Иордании, заставив американцев выпустить 63 ракеты Patriot

КСИР минувшей ночью нанес ракетный удар по американской военной базе Аль-Азрак в Иордании. В Тегеране подчеркнули, что эта атака стала ответным шагом на нападения США на иранские нефтяные танкеры.
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