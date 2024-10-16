Сексолог оценила безопасность велосипедов для эрекции

Случаи, когда любители велосипедов сталкиваются с неожиданным онемением половых органов и нарушениями эрекции, нередки, заявила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова.
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