Каждый пятый россиянин назвал атмосферу на работе напряженной или токсичной

Большинство работающих россиян сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды: 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов, а 60% сталкивались со злоупотреблением полномочиями.
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