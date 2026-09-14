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Каждый пятый россиянин назвал атмосферу на работе напряженной или токсичной

Каждый пятый россиянин назвал атмосферу на работе напряженной или токсичной

Большинство работающих россиян сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды: 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов, а 60% сталкивались со злоупотреблением полномочиями.

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