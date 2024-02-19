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Многие из этих модификаций остались за кадром, несмотря на популярность исходных моделей — Авто Mail

Многие из этих модификаций остались за кадром, несмотря на популярность исходных моделей — Авто Mail

Cadillac ATS Coupe Молодой Cadillac ATS был разработан, чтобы составить конкуренцию европейским компактным автомобилям премиум-сегмента, включая автомобили BMW «3 рубля», семейство Mercedes-Benz C-Class и Audi A4/A5.

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