Клаксон
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Клаксон

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АвтоВАЗ запатентовал фразу «Можно, а зачем?»

АвтоВАЗ запатентовал фразу «Можно, а зачем?»

Роспатент одобрил заявку АвтоВАЗа на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?». Фраза стала ответом директора по продуктам АвтоВАЗа Олега Груненкова на вопрос, может ли компания выпустить аналог BMW 5-й серии.

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