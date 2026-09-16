АвтоВАЗ запатентовал фразу «Можно, а зачем?»

Роспатент одобрил заявку АвтоВАЗа на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?». Фраза стала ответом директора по продуктам АвтоВАЗа Олега Груненкова на вопрос, может ли компания выпустить аналог BMW 5-й серии.
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еще больше отвращения к автовазу... ну не можете так и напишите