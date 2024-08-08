Вертолет Robinson нашли у вулкана на Камчатке

Вертолет Robinson, лежащий на боку, обнаружен у вулкана Малый Семячик на Камчатке. Количество людей на борту уточняется, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК России на транспорте СК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии