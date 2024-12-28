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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о Ямале: «Лучший молодой игрок мира, но до Месси и Роналду ему еще далеко»

17‑летний вингер «Барселоны» получил соответствующий приз на Globe Soccer Awards. — Ямаль, безусловно, лучший молодой игрок мира.

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