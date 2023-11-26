Жителям Самарской области, достигшим 14-летнего возраста, выдали первые паспорта

Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с российским движением детей и молодежи «Движение Первых» организовано проведение Всероссийской акции «Мы - граждане России!» по торжественному вручению паспортов гражданина Российской Федерации ребятам, достигшим 14-летнего возраста.
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