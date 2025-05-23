Полицейский в Подмосковье провела беседу о ПДД с учащимися колледжа

В рамках социального проекта «Безопасная мобильность» сотрудница Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Электросталь провела информационно-профилактическое мероприятие для учащихся местного колледжа.
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