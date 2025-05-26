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Царьград

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Росагролизинг увеличит поставки техники до 169,9 млрд рублей к 2030 году

Росагролизинг увеличит поставки техники до 169,9 млрд рублей к 2030 году

Правительство России утвердило кандидатов в совет директоров "Росагролизинга". В список вошли ведущие представители отрасли.

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