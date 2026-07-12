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Тиав уволен с поста тренера Сенегала из-за вылета в 1/16 финала ЧМ-2026

Федерация футбола Сенегала объявила об отставке Папа Тиава с поста тренера национальной сборной. Решение принято на фоне вылета африканцев из 1/16 финала ЧМ-2026 после поражения от Бельгии (2:3 доп.

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