Новый Дамир Юсупов: Пилот посадил самолет в поле под Новосибирском

AlldailyВоенное делоПодписатьсяНовый Дамир Юсупов: Пилот посадил самолет в поле под НовосибирскомСегодня утром возникли серьезные сложности с пассажирским самолетом компании «Уральские авиалинии», летевшим из Сочи в Омск.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГеннадий СвешниковБраво-пилотам👍Здесь,настоящее мужество и героизм гражданских лётчиков ,в мирном небе над головой❗Ответить10 час.Alex NемоИ когда уже в России наконец поймут в чём реальная причина этих аварий. Ведь проблемы не возникают на российских самолётах, только на иностранных....Ответить7 час.
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