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Новый Дамир Юсупов: Пилот посадил самолет в поле под Новосибирском

Новый Дамир Юсупов: Пилот посадил самолет в поле под Новосибирском

Сегодня утром возникли серьезные сложности с пассажирским самолетом компании «Уральские авиалинии», летевшим из Сочи в Омск.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Браво-пилотам👍Здесь,настоящее мужество и героизм гражданских лётчиков ,в мирном небе над головой❗
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10 час.
Alex Nемо
И когда уже в России наконец поймут в чём реальная причина этих аварий. Ведь проблемы не возникают на российских самолётах, только на иностранных....
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7 час.

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