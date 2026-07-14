Украинский военный юрист: Мобилизация полностью лишилась легитимности – но всё равно продолжится

Украинцы в своей массе больше не считает насильственный призыв в армию законным. Об этом в эфире видеоблога ProUA, где обсуждались последствия массового бунта против ТЦК во Львове, заявил адвокат, военный юрист Тарас Боровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».