Украинский военный юрист: Мобилизация полностью лишилась легитимности – но всё равно продолжится

Украинцы в своей массе больше не считает насильственный призыв в армию законным. Об этом в эфире видеоблога ProUA, где обсуждались последствия массового бунта против ТЦК во Львове, заявил адвокат, военный юрист Тарас Боровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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