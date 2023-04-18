Роднина оценила обращение украинской чемпионки ОИ к главе МОК из-за россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв олимпийской чемпионки 1994 года в женском одиночном катании Оксаны Баюл к Международному олимпийскому комитету (МОК) не допускать российских спортсменов к Играм-2024.