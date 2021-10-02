Путин переиграл Брюссель — в энергокризис Европе придётся обратиться за помощью к России

Охвативший Европу энергокризис может сыграть на руку Москве — на фоне катастрофической нехватки газа и угля у Брюсселя, возможно, не останется иного выхода, кроме как запросить у России дополнительные объёмы ресурсов, сообщает Daily Express.
Охвативший Европу энергокризис может сыграть на руку Москве — на фоне катастрофической нехватки газа и угля у Брюсселя, возможно, не останется иного выхода, кроме как запросить у России дополнительные объёмы ресурсов, сообщает Daily Express.
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