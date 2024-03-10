Чиновники упали на колени перед Западом после отмены Валиевой: Своих бросаем?

Vh Viktor hanelis Нынешний ,,министр" спорта , ВОР, был судим, ПОЭТОМУ УПРАВЛЕМ ХОЗЯЕВАМИ КАК ВНУТРИ Державы, так и ХОЗЯЕВАМИ ,,ХОЗЯЕВ" ВНУТРИ РФ, ПО ВСЕМ ЭТИМ МРАЗЯМ КОЛЫМА РЫДАЕТ!

Владимир Аверков такие истории-лакмусовая бумажка для чинуш....и таких подонков-БОЛЬШИНСТВО во власти!!!!.....к сожалению....но,видать,гаранта это устраивает...