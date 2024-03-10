Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Чиновники упали на колени перед Западом после отмены Валиевой: Своих бросаем?

Чиновники упали на колени перед Западом после отмены Камилы Валиевой. Выходит, своих бросаем? Скандальное решение минспорта возмутило Юрия Подоляку.

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Комментарии
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Vh
Viktor hanelis
Нынешний ,,министр&quot; спорта , ВОР, был судим, ПОЭТОМУ УПРАВЛЕМ ХОЗЯЕВАМИ КАК ВНУТРИ Державы, так и ХОЗЯЕВАМИ ,,ХОЗЯЕВ&quot; ВНУТРИ РФ, ПО ВСЕМ ЭТИМ МРАЗЯМ КОЛЫМА РЫДАЕТ!
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23 час.
Владимир Аверков
такие истории-лакмусовая бумажка для чинуш....и таких подонков-БОЛЬШИНСТВО во власти!!!!.....к сожалению....но,видать,гаранта это устраивает...
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22 час.
Горыныч
Разгонять это &quot;министерство&quot; от слова совсем! Воры и предатели! Разгонять при условии что посадить проблематично.
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19 час.

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