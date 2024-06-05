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Экс-игрок Соловьев считает, что Первая лига будет интереснее РПЛ в новом сезоне

Экс-игрок Соловьев считает, что Первая лига будет интереснее РПЛ в новом сезоне

В сезоне-2024/25 Первая лига будет более интересной, чем Российская премьер-лига (РПЛ). Такое мнение в интервью Legalbet выразил известный советский футболист, бывший защитник московского "Торпедо" Анатолий Соловьев.

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