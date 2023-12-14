Особый режим ждёт рушанина с богатым криминальным прошлым: избил одного и ударил ножом другую

В среду, 13 декабря, Cтарорусский районный суд огласил приговор 39-летнему Александру Тимофееву, признанному виновным в покушении на убийство женщины и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью мужчины.
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