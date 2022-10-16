БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Опасная осень: Если в «Битве за Херсон» у ВСУ дело не пойдет, они готовы взорвать плотину Каховской ГЭС

Опасная осень: Если в «Битве за Херсон» у ВСУ дело не пойдет, они готовы взорвать плотину Каховской ГЭС

Битва за правобережье Днепра на южном фронте вступает в решительную фазу, Штаты требуют успешного наступа до выборов в Конгресс Александр Ситников Фото: AP/TAСС Обстановка на николаево-криворожском направлении остается неоднозначной и очень опасной.

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