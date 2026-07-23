Что вкусного и полезного приготовить на ужин и не стоять при этом час у плиты: 3 рецепта

После рабочего дня, особенно когда за окном прекрасная погода, не хочется проводить часы у плиты. Но дома обычно ждет семья, все хотят есть, и нужно максимально быстро приготовить полезный и простой ужин.
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