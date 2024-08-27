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В ГД рассказали, кто помогал Украине при нападении на Курскую область

В ГД рассказали, кто помогал Украине при нападении на Курскую область

Координировали нападением ВСУ на Курскую область два директората британской разведки и ЦРУ, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев 27 августа на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

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