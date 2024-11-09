Молоко увеличило риски болезней сердца для женщин

Авторов интересовали прежде всего неферментированные и ферментированные молочные продукты. В первом случае это обычное молоко, сливки и масло, то есть продукты из пастеризованного молока с разной степенью жирности.
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