Как изменилось поведение экспортеров и инвесторов в сентябре: пять главных сигналов рынка

Сентябрьская статистика, опубликованная Банком России в рамках традиционного обзора рисков финансовых рынков, заставляет по-новому взглянуть на поведение ключевых игроков — от крупнейших экспортеров до частных инвесторов.
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