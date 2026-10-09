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Как изменилось поведение экспортеров и инвесторов в сентябре: пять главных сигналов рынка

Сентябрьская статистика, опубликованная Банком России в рамках традиционного обзора рисков финансовых рынков, заставляет по-новому взглянуть на поведение ключевых игроков — от крупнейших экспортеров до частных инвесторов.

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