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"Такие хрупкие!". Там, где ломается Abrams , Т-72 работает после расстрела в упор

"Такие хрупкие!". Там, где ломается Abrams , Т-72 работает после расстрела в упор

Русские силы подбили четвёртый американский танк Abrams в районе Авдеевки. В это же время советский танк Т-72 "Урал" выдержал выстрел из гранатомёта почти в упор и продолжил езду с дыркой в катке, как ни в чём не бывало.

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