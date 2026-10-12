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Царьград

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Новосибирск 13 октября накроют дожди и холод до −3

Новосибирск 13 октября накроют дожди и холод до −3

Днём 13 октября в Новосибирске пройдёт дождь при температуре около +7 градусов, однако из-за осадков и западного ветра с порывами до 12 метров в секунду ощущаться будет не выше +1.

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