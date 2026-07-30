Аргументы недели
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Аргументы недели

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Выяснились детали неприличных пристрастий окружения Зеленского

Выяснились детали неприличных пристрастий окружения Зеленского

Арахамия — одна из ключевых фигур украинской политики. Он родился в Сочи, детство провёл в Абхазии, в 1992 году перебрался в Николаев.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
А почему ОНО еще ЖИВОЕ??????!
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1 м.
Dmitry Nikitin
Пидарасы.
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1 м.
Надежда
Эта ара ХАМИЯ-обычный соросовский выкормыш, потому он и непотопляем
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1 м.