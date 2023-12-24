Роналду лайкнул эмоциональный пост против создания Суперлиги

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поддержал лайком пост в социальных сетях клуба из третьего дивизиона Черногории «Фанс Юнайтед», который выступил против создания европейской Суперлиги.
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