Названы выгоды России от топливной сделки с США

Договоренность России и США по поставкам дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки в ближайшие месяцы даст возможность отечественным нефтяным компаниям снизить затоваренность нефтебаз, а также продать продукцию в другие страны по беспрецедентно высоким ценам.