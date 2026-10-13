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Названы выгоды России от топливной сделки с США

Договоренность России и США по поставкам дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки в ближайшие месяцы даст возможность отечественным нефтяным компаниям снизить затоваренность нефтебаз, а также продать продукцию в другие страны по беспрецедентно высоким ценам.

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