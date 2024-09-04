90 лет вдохновения: композитор Дашкевич рассказал о связи между нотами и нейронаукой

Новое сочинение Владимира Дашкевича состоит из двух больших частей. Первая являет собой предупреждение человечеству о грядущей катастрофе, а вторая подсказывает выход из нее, отсылая к Девятой симфонии Бетховена, где венский классик создал архетип единства людей.