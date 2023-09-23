23 сентября 2023 г. День памяти преподобного Павла Послушливого.

Преподобный Павел Послушливый (XIII-XIV), подвижник Дальних пещер в Киеве. По принятии иноческого образа в Печерском монастыре преподобный безропотно проходил самые тяжелые послушания, на которые его посылал настоятель.
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