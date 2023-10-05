Шойгу: к ВС России присоединились 38 тыс. мотивированных добровольцев

Вооруженные силы РФ пополнились за счет 38 тыс. добровольцев. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск подчеркнул, что люди приходят мотивированные и готовые к выполнению боевых задач.
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