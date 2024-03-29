Гладков: В результате обстрелов со стороны Украины повреждения получили жилые многоэтажки, гимназия и «Белгород Арена»

По информации главы региона, в небе над городом было сбито 15 воздушных целейГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе ночью работала система противовоздушной обороны, было сбито 15 воздушных целей на подлете к городу.
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