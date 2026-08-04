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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руджери может перейти в «Астон Виллу». Защитника «Атлетико» рассматривают как замену Диню (The Athletic)

Защитник «Атлетико» Маттео Руджери может продолжить карьеру в АПЛ . По информации The Athletic, «Астон Вилла» рассматривает итальянца в качестве замены Люке Диню, который, как ожидается, перейдет в «ПСЖ».

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