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ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в районе Золотой Нивы

ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в районе Золотой Нивы

Российские военные на южнодонецком направлении уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой Народной Республики (ДНР).

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