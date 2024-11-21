В ГД РФ заявили о «позднем прозрении» Зеленского по поводу Крыма

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что вернуть Крым под контроль Украины военным путём невозможно, назвав это поздним прозрением, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии