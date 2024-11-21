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В ГД РФ заявили о «позднем прозрении» Зеленского по поводу Крыма

В ГД РФ заявили о «позднем прозрении» Зеленского по поводу Крыма

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что вернуть Крым под контроль Украины военным путём невозможно, назвав это поздним прозрением, передает РИА Новости.

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