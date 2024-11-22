Жители Запада написали под постом Медведева, что не хотят войны с Россией

В Telegram-канале «Военное дело» обратили внимание на комментарии жителей западных стран под публикацией Дмитрия Медведева после того, как российская армия применила ракету «Орешник» по Днепропетровску, где находится военный завод «Южмаш» Вооруженных сил Украины (ВСУ).