Мифы о продуктах, которые якобы помогают при отравлении

Не вздумайте заниматься самолечением при сильном отравлении. Особенно этой едой. фото: MidjourneyКакие продукты на самом деле не помогают при отравлении Кока-кола Существует миф, что кола помогает при отравлении.
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