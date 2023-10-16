Врач Никулина: пищеварение может серьезно пострадать из-за лимонной диеты

Действенная диета строится не на ограничениях, а на замене. Чем менее она радикальна и чем более естественна, тем больше шансов, что вы не только добьетесь результатов, но и сможете сохранить их на долгие годы.
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