Украину зовут воевать за Британию

Что содержится в тексте соглашения о гарантиях Лондона перед Киевом @ Zuma\TASS Tекст: Василий Стоякин Опубликован полный текст соглашения, заключенного между Украиной и Великобританией – и в Киеве его уже называют «эталонным».
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