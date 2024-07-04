Полезные советы...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Евсеева
    Унитаз рядом с ванной видите-ли дикость и кощунство, а плескаться всем в одной воде ну очень гигиенично! 🤪12 полезных вещей...
  • Алиса Майская
    Согласна на 100%. По последнему слову техники в любой стране живут единицы. А вот экономия воды до такой степени, что...12 полезных вещей...
  • А Кудасов
    Особо выдающегося не заметил. Думаю, такие санузлы далеко не у всех японцев. А лезть в ванну даже в подогретую после ...12 полезных вещей...

12 полезных вещей из японской ванной, гениальности которых можно лишь позавидовать

12 полезных вещей из японской ванной, гениальности которых можно лишь позавидовать

Японию не зря иногда называют другой планетой. Хотите в этом убедиться? Тогда загляните в ванную комнату среднестатистического японца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Особо выдающегося не заметил. Думаю, такие санузлы далеко не у всех японцев. А лезть в ванну даже в подогретую после кого то я бы не смог.
Ответить
19 час.
АМ
Алиса Майская
Согласна на 100%. По последнему слову техники в любой стране живут единицы. А вот экономия воды до такой степени, чтобы всей семьей в одном &quot;бульоне&quot; полоскаться - верх не гигиеничности, (палеолит какой-то)). На счет сеточек в сливе - в каждой ванной есть такой, (а если нет - в любом хоз.маге можно купить за пять копеек).
Ответить
15 час.
Лариса Евсеева
Унитаз рядом с ванной видите-ли дикость и кощунство, а плескаться всем в одной воде ну очень гигиенично! 🤪
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх