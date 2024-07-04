Японию не зря иногда называют другой планетой. Хотите в этом убедиться? Тогда загляните в ванную комнату среднестатистического японца.
12 полезных вещей из японской ванной, гениальности которых можно лишь позавидовать
Комментарии
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А Кудасов
Особо выдающегося не заметил. Думаю, такие санузлы далеко не у всех японцев. А лезть в ванну даже в подогретую после кого то я бы не смог.
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19 час.
АМ
Алиса Майская
Согласна на 100%. По последнему слову техники в любой стране живут единицы. А вот экономия воды до такой степени, чтобы всей семьей в одном "бульоне" полоскаться - верх не гигиеничности, (палеолит какой-то)). На счет сеточек в сливе - в каждой ванной есть такой, (а если нет - в любом хоз.маге можно купить за пять копеек).
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15 час.
Лариса Евсеева
Унитаз рядом с ванной видите-ли дикость и кощунство, а плескаться всем в одной воде ну очень гигиенично! 🤪
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4 час.
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