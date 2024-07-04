12 полезных вещей из японской ванной, гениальности которых можно лишь позавидовать

А Кудасов Особо выдающегося не заметил. Думаю, такие санузлы далеко не у всех японцев. А лезть в ванну даже в подогретую после кого то я бы не смог.

АМ Алиса Майская Согласна на 100%. По последнему слову техники в любой стране живут единицы. А вот экономия воды до такой степени, чтобы всей семьей в одном "бульоне" полоскаться - верх не гигиеничности, (палеолит какой-то)). На счет сеточек в сливе - в каждой ванной есть такой, (а если нет - в любом хоз.маге можно купить за пять копеек).