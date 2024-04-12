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Предупреждение России: Дорогу к миру на Украине откроет большая ошибка

Предупреждение России: Дорогу к миру на Украине откроет большая ошибка

11 апреля в СМИ появилось важнейшее предупреждение России. Высокопоставленный источник в Минобороны заявил, что новое контрнаступление Украины завершится полной катастрофой и откроет путь к миру на условиях русских.

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