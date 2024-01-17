Глава ОКР Поздняков заявил, что ему стыдно из-за сбежавших в США фехтовальщиков

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в эфире канала "Россия 24" прокомментировал отъезд фехтовальщиков сборной России Сергея и Виолетты Бида в США и их намерение получить американское гражданство, а также объяснил, за что ему стыдно.
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