Во Владимирской области мигранта задержали за финансирование терроризма

Следователи регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму.Во Владимирской области 25-летний мигрант из Центрально-Азиатского региона был причастен к финансированию терроризма.
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