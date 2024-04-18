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Во Владимирской области мигранта задержали за финансирование терроризма

Во Владимирской области мигранта задержали за финансирование терроризма

Следователи регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму.Во Владимирской области 25-летний мигрант из Центрально-Азиатского региона был причастен к финансированию терроризма.

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