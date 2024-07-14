Печальная история испанского короля Карла II — самого безобразного монарха Европы

Король Карл II Зачарованный стал последним представителем династии Габсбургов на испанском престоле. Его 35-летнее правление ознаменовалось множеством серьезных проблем — поражениями в войнах, расцветом казнокрадства и взяточничества, потерей международного престижа и влияния Испании.