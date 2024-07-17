Повреждённая в ходе ракетного удара по Севастополю ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» завершила доковый ремонт Дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.
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Повреждённая в ходе ракетного удара по Севастополю ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» завершила доковый ремонт Дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.
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