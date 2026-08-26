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Морозов — о Неделе Звезд в Минске: «Все знают, как там любят хоккей»

Морозов — о Неделе Звезд в Минске: «Все знают, как там любят хоккей»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался об организации « Кубка первыхПрезидент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался об организации «Кубка первых» в честь 80-летия отечественного хоккея, а также Недели Звезд Хоккея в сезоне-2026/27.

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