Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался об организации « Кубка первыхПрезидент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался об организации «Кубка первых» в честь 80-летия отечественного хоккея, а также Недели Звезд Хоккея в сезоне-2026/27.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии