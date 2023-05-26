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Обвиняемая в подделке документов студентка получила пять месяцев колонии

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение. Студентка 2 курса «Академии танца Бориса Эйфмана» получила 5 месяцев исправительной колонии за использование поддельных документов, предоставляющих освобождение от обязанностей.

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