Обвиняемая в подделке документов студентка получила пять месяцев колонии

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение. Студентка 2 курса «Академии танца Бориса Эйфмана» получила 5 месяцев исправительной колонии за использование поддельных документов, предоставляющих освобождение от обязанностей.
Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение. Студентка 2 курса «Академии танца Бориса Эйфмана» получила 5 месяцев исправительной колонии за использование поддельных документов, предоставляющих освобождение от обязанностей.
Свежие комментарии