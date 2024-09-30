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Миска о 5:4 с «Нефтехимиком»: «Несколько моих сэйвов вернули «Динамо» на прежний уровень уверенности. В паре голов я виноват, но команда сыграла хорошо»

«Динамо» одолело нижнекамцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Канадский вратарь отразил 27 бросков из 31.

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