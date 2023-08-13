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«Барселона» попытается подписать Феликса, если Неймар уйдет в «Аль-Хилаль»

«Барселона» попытается подписать Феликса, если Неймар уйдет в «Аль-Хилаль»

Каталонский клуб хотел подписать Неймара из «ПСЖ» этим летом, но сейчас бразилец близок к переходу в «Аль-Хилаль», их переговоры находятся на продвинутой стадии.

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